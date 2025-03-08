Елена Шопотенко впервые рассказала о расстройстве у 6-летнего сына и назвала диагноз

Украинский хореограф Елена Шоптенко откровенно рассказала о расстройстве у 6-летнего сына.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что решила проверить Алексея на одаренность и навыки. Дело в том, что мальчик прекрасно разбирается в математике. По словам Шоптенко, уровень знаний у сына замечателен как на его возраст. Алексей сдал разные тесты на уровень IQ, а также специалисты проверили его ментальное состояние.

"Этот процесс состоял из трех встреч с ребенком, где с ним разговаривали психологи, делали тесты и наблюдали за поведением, одной встречи со мной, разговором с учителями в школе, заполнения мной множества психологических опросов. Это был тест не только сугубо на определение одаренности ребенка, но еще и для понимания его ментального состояния", - поделилась танцовщица.

Пост Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Наконец, тесты показали, что у сына Елены Шоптенко действительно уровень IQ выше среднего. Впрочем, специалисты обнаружили у мальчика смешанное расстройство поведения и эмоций. Знаменитость говорит, что замечала у сына резкие перепады настроения и экспрессивность, однако считала это особенностью темперамента и развития. Танцовщица признается, что расстроилась из-за этого, однако сейчас им необходимо работать над расстройоством.

"Уровень IQ Алексея выше среднего, несмотря на то, что тест он проходил не на родном языке. Однако ему еще и определили смешанное расстройство поведения и эмоций. Надо нам над этим работать. И тут я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Не знаю, до сих пор перевариваю", - отметила танцовщица.

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко рассказала о проблемах у их приемной дочери. Ангелине сложно дается образовательный процесс из-за нейроразличий.

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