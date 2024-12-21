Елена Шоптенко горячими фото топлес поздравила себя с 37-летием и раскрыла важные осознания

Украинская танцовщица Елена Шоптенко сегодня, 21 декабря, отмечает день рождения.

Знаменитости уже исполняется 37 лет. В праздничный день Елена Шоптенко опубликовала пост в Instagram, которым и поздравила себя с днем рождения. В частности, хореограф поделилась довольно горячими фотографиями. Танцовщица на кадрах попозировала топлес и в штанах свободного кроя. Знаменитость продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также Елена Шоптенко поделилась, какие важные осознания о себе сделала. Знаменитость признала, что уязвима и может сломаться, поэтому должна беречься. Танцовщица научилась принимать себя, ситуации и людей, а также отпускать в случае необходимости. Звезда учится новым инструментам, как достигать желаемого, и, конечно, не без того, чтобы ошибаться. Танцовщица поняла, что не должна отвечать чужим ожиданиям и что счастье на самом деле в простых вещах. Также знаменитость встретилась с самым большим своим страхом и избавилась от лишних иллюзий.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Самое важное — эта правда о себе не разочаровала меня. Напротив, она принесла спокойствие и силы. Силы жить, двигаться вперед, пробовать и напоминать себе, что самое простое, когда с любовью к себе, но этому труднее всего научиться. С днем перерождения меня!" – написала танцовщица.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, Елена Шоптенко прославилась благодаря победе в "Танцах со звездами", где она одержала победу тогда еще с юмористом Владимиром Зеленским. Однако оказалось, что танцовщица должна была выступать в паре с другим. Знаменитость раскрыла, кто сначала должен был стать ее партнером.

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