Елена Шоптенко и ее мужья: брак с Дикусаром, почему развелась с отцом сына и тайное третье замужество

Елена Шоптенко с нынешним и бывшими мужьями

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Украинский хореграф Елена Шоптенко наделала шума, когда раскрыла новые подробности из личной жизни.

Оказывается, танцовщица много лет скрывала отношения с австрийцем. Более того, знаменитость уже и успела выйти замуж и отыграть роскошную свадьбу в Австрии. Этот брак для Елены Шоптенко стал третьим.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о бывших и нынешнем мужьях Елены Шоптенко: каким был ее брак с хореографом Дмитрием Дикусаром, почему развелась с отцом своего сына и как в третий раз пошла под венец.

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Брак с Дмитрием Дикусаром: как начались их отношения, какой была свадьба и почему развелись

У Елены Шоптенко и ее коллеги, танцора Дмитрия Дикусара, не было любви с первого взгляда. Они контактировали из-за работы. При этом их рабочие отношения были достаточно напряженными. Пара ссорилась и не понимала друг друга.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар

В конце концов, в 2012 году танцовщица посмотрела другими глазами на своего коллегу благодаря проекту «И придет любовь». Елена Шоптенко проявила инициативу и позвала Дмитрия Дикусара на свидание, а тот, которому нравилась хореограф, согласился.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / © instagram.com/alena_shoptenko

В 2013 году влюбленные сыграли громкую свадьбу. Парочка отыграла ее в Грузии. Более того, они даже заключили духовный брак — Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко обвенчались в старинном грузинском храме.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / © Держприкордонслужба

Однако семейное счастье длилось всего три года. Уже в апреле 2016 пара развелась. На это решение повлиял ряд факторов. Танцоры были очень сосредоточены на собственных карьерах, поэтому мало уделяли времени отношениям. Кроме того, у них обоих лидерские характеры и им не хватало терпения, из-за чего было сложно договариваться. Также пару из-за работы довольно часто разделяло расстояние. Так что они приняли решение о разводе, хотя это и далось им нелегко.

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Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / © viva.ua

Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения. Они поздравляют друг друга с днем рождения, поддерживают связь, дружат и относятся с уважением.

Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко / © jetsetter.ua

Второй брак Елены Шоптенко с предпринимателем, рождение сына и развод во время войны

Вторым мужем Елены Шоптенко стал предприниматель Алексей Иванов. Их знакомство произошло еще в 2015 году. Они пересеклись на одном из танцевальных проектов. Хореографу было интересно общаться с Алексеем, но сначала это было только сотрудничество и дружба.

Елена Шоптенко со вторым мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

Только через полгода после знакомства между парой закрутился роман, а еще через полгода они обручились. Уже в октябре 2016-го влюбленные заключили брак. Свадьбы как таковой не было. Они просто зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Киева, после чего отпраздновали это в компании друг друга. Уже в июне 2018 года у супругов родился сын Алексей.

Елена Шоптенко со вторым мужем и сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Однако и этот брак танцовщицы не закончился хеппи-эндом. Как признавалась знаменитость, у них с мужем были разные жизненные ценности и видения семьи. Кроме того, супругам не хватало умения обсуждать проблемы и договариваться. Также хореограф признала, что и в этот раз была сосредоточена на работе.

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Елена Шоптенко со вторым мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

Супруги пытались уберечь отношения. Они то сходились, то расходились снова. В конце концов, до начала полномасштабной войны Елена и Алексей решили жить отдельной жизнью, а уже после российского вторжения они развелись.

Елена Шоптенко со вторым мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

Сейчас бывшие супруги не общаются и не поддерживают связь друг с другом. Единственное, из-за чего они иногда коммуникируют, это вопросы, связанные с сыном.

Тайный третий брак Елены Шоптенко: кто стал ее новым мужем и как выходила замуж в Австрии

В конце сентября 2026 года Елена Шоптенко ошеломила новостью, что вышла замуж в третий раз. Поклонники танцовщицы были шокированы. Дело в том, что знаменитость скрывала даже то, что находится в отношениях, а они до свадьбы продолжались уже некоторое время.

Елена Шоптенко с третьим мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

Третьим мужем хореографа стал австриец Кристиан, который работает в сфере безопасности и управления рисками. Пара познакомилась четыре с половиной года назад. И снова Елена Шоптенко встретила любовь благодаря работе. Она организовывала в Вене танцевальный мастер-класс для детей-переселенцев, а Кристиан был наблюдателем.

Елена Шоптенко с третьим мужем / © marieclaire.ua

В конце концов, они начали общаться, а через полгода после знакомства закрутился их роман, а еще через полгода Кристиан сделал предложение. Сама же свадьба состоялась через два с половиной года после помолвки. Они заключили брак в Австрии и отгуляли свадьбу в замке Schloss Hagenberg, куда пригласили самых близких и родных.

Елена Шоптенко с третьим мужем / © marieclaire.ua

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua подробнее писала о тайном замужестве Елены Шоптенко. Предлагаем узнать подробности о ее тайном романе, муже-иностранце и роскошной свадьбе в замке.

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