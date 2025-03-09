Елена Шоптенко на честных фото в нижнем белье показала растяжки на теле и морщины: "Немного стеснялась"

Украинская танцовщица Елена Шоптенко показала растяжки на своем теле и морщинки.

Знаменитость в Instagram поделилась честными фото. На снимках хореограф предстает в нижнем белье, а иногда надевает жакет. На кадрах Елена Шоптенко показала, как с возрастом меняется ее тело. Знаменитость призналась, что стеснялась публиковать фотографии, однако по случаю Международного дня женщин, который празднуют 8 марта, танцовщица решила высказаться о возрастных изменениях и принятии себя.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Мне было неловко публиковать эти фото. Однако накануне Международного дня женщин захотелось выложить их и поговорить о возрасте. Так странно, я человек, который протанцевал на сцене всю свою жизнь почти обнаженной, немного стеснялся показать эти фото, сделанные для запечатления своего нового состояния. А все потому, что здесь я вижу изменения на моем теле и лице, признаки старения", – поделилась знаменитость.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко говорит, что с возрастом тело обязательно меняется, и это нормально. Первоначально такие изменения, в виде морщин и растяжек, могут быть неприятными. Однако танцовщица понимает, что для нее это воспоминания. Растяжка на животе – напоминание о рождении сына. Морщина – эмоция, событие или человек, оставивший след в жизни.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Для меня морщины – это не что-то, чего надо бояться. Они – как татуировки викингов, что отображают характер, силу и пройденный путь. Каждая линия – это эмоция, событие, человек, оставивший след в моей жизни. Маленькая растяжка на животе от рождения сына - маленькая память о том дне, когда я впервые держала его на руках. Морщина посреди лба – ее мне оставило утро 24 февраля 2022 года, когда сердце сжалось от страха, но нужно было быть сильной. Некоторые от напряженного взгляда на пути к достижению целей. Легкие бороздки у глаз – от безмятежного смеха, от искренних улыбок. Мы меняемся, и в этом есть магия", - поделилась танцовщица.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко убеждена, что 8 марта – это день не только о борьбе за права женщин, но и о напоминании о том, как важно принимать себя. Знаменитость отметила, что возрастные изменения – это совсем не о потерях, а о пройденном пути. Хореограф подчеркнула, что не стоит бояться старения, ведь красота не теряется, а только набирает глубины.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"8 марта – не только о борьбе за наши права, и не только о цветах, это о принятии себя на каждом этапе жизни. Об осознании своей фантастической женской природы. О красоте, которая не теряется, а только набирает глубину. Морщины, седина, изменения – это не потери. Это знаки, что мы живем. И если время рисует на моем лице и теле истории, то так и будет – я не боюсь их читать", - отметила танцовщица.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно Елена Шоптенко откровенно рассказала, что у ее 6-летнего сына диагностировали расстройство. Знаменитость также поделилась, как об этом узнала.

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