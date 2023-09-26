Елена Шоптенко на милых кадрах показала, как в Австрии активно проводит время с 5-летним сыном

Украинский хореограф Елена Шоптенко показала, как активно проводит время с 5-летним сыном Алексеем в Австрии.

В своем Instagram танцовщица поделилась, что отвела мальчика на прогулку в местный парк в коммуне Лаксенбург. Там же проводили необычное мероприятие – поединки на мечах. В частности, участников в палатке, стилизованной под давние времена, одевали в специальные доспехи и давали им деревянные мечи и щиты. В таком мероприятии принял участие и сын Елены Шоптенко.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Когда ты мама мальчика", – подписала кадры знаменитость.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица также поделилась и милым кадром вместе с сыном. Шоптенко растрогала фото, как 5-летний Алексей ее нежно целует в щечку.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Подписчики звездной танцовщицы просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что Елена и ее сын выглядят невероятно, а также оставили под постом немало смайликов.

Напомним, недавно певец Тарас Тополя показал забавную фотографию со своим сыном. К слову, у юного парня есть способность к гитаре.

Читайте также: