Елена Шоптенко очаровала чувственным танцем на фоне весеннего Киева

Украинская хореографиня Елена Шоптенко необычным способом поздравила родной город Киев с 1541-летием.

В день города, который отмечается в последнее воскресенье мая, победительница "Танцев со звездами" посвятила украинской столице чувственный танец.

Шоптенко показала красивую хореографическую постановку с элементами народного танца на фоне знаковых мест в Киеве – Софиевской площади, Майдана Незалежности, Пешеходного моста, возле фуникулера и других туристических визиток города.

Для Елены Киев занимает особое место в сердце, ведь здесь она родилась, выросла и построила карьеру.

"Город, в котором я родилась, выросла, прожила всю жизнь и хочу встретить старость. С днем рождения, мой родной Киев!", — написала Шоптенко.

Поздравили украинскую столицу с праздником и другие украинские звезды – Екатерина Осадчая, Александра Кучеренко, Леся Никитюк и другие знаменитости посвятили теплые слова Киеву.

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