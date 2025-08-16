Елена Шоптенко откровенно призналась, как оправилась после болезненного развода с мужем

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Реклама

Украинский хореограф Елена Шоптенко откровенно рассказала, что помогло ей оправиться после болезненного развода.

Танцовщица решила пообщаться с подписчиками. У знаменитости поинтересовались, как она оправилась после развода, ведь фанаты утверждают, что Елена Шоптенко будто расцвела. Хореограф говорит, что, конечно, ходила на сеансы к психотерапевту. Это помогло знаменитости справиться с переживаниями. Кроме того, Елена Шоптенко говорит, что не последнюю роль сыграло и ее отношение к такому опыту. Танцовщица поделилась, что считает разрыв отношений не концом, а началом чего-то нового.

"Это работа с психотерапевтом. Я считаю это ментальной гигиеной обязательной, которой я пользуюсь. В том числе я думаю, что это отношение к таким расставаниям или потрясениям в своей жизни. Я считаю, что это не финал, это начало чего-то нового. Да, неизвестного, но обязательно чего-то лучшего. Именно вот такое отношение к таким потрясениям в своей жизни, мне кажется, помогает их переживать и экологично проходить", - поделилась знаменитость.

Реклама

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно Елена Шоптенко призналась, что еще до полномасштабной войны в Украине развелась с мужем, предпринимателем Алексеем Ивановым. Танцовщица также рассказала, что стало причиной разрыва отношений.