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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

Елена Шоптенко откровенно рассказала о своих серьезных травмах и как после них восстанавливается

Еще в прошлом году танцовщица травмировала колено. Сейчас же у Елены Шоптенко проблемы еще и с плечом. Танцовщица рассказала, как восстанавливается, и рассекретила свои творческие планы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Шоптенко

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинский хореограф Елена Шоптенко откровенно рассказала о своих серьезных травмах, а также поделилась, как проходит процесс восстановления.

Знаменитость еще в прошлом году травмировала колено, когда каталась на лыжах. Сейчас же на проекте "ЖВЛ представляє" танцовщица признается, что у нее есть еще проблемы с плечом. Сейчас звезда восстанавливается. Елена Шоптенко надеется, что за лето выздоровеет и сможет полноценно заниматься хореографией.

"Я сейчас также занимаюсь плечом, которое также, к сожалению, вышло из строя. Я себе даю лето, что за лето я уже буду в своей прекрасной физической форме и уже буду наконец-то сама танцевать так, как я это делала раньше, и буду наконец-то создавать танцы, которые так люблю", — говорит знаменитость.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

К слову, в конце мая Елена Шоптенко запускает терапевтический танцевальный курс, над которым работала в течение трех лет. В частности, эти занятия будут для людей, у которых нет танцевального опыта, но они хотят его получить. Хореограф отмечает, что это принесет в жизнь не только движение, но и улучшит ментальное здоровье.

"Для тех, у кого нет танцевального опыта, для людей, которые хотят чувствовать себя ментально лучше. Это психоэмоциональная поддержка через танец. Я горжусь тем, что уже понемногу люди начинают понимать, что движение — это неотъемлемая часть нашей жизни", — делится знаменитость.

Напомним, недавно актер-военный Геннадий Попенко рассказал о своих проблемах со здоровьем. Ведущий признался, как из-за серьезной травмы его списали со службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
149
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