Елена Шоптенко поделилась, как заботится об эмоциональном здоровье 7-летнего сына

Артистка показала, что помогает мальчику чувствовать себя лучше.

Алена Шоптенко с сыном Алексеем

Алена Шоптенко с сыном Алексеем / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица Елена Шоптенко продемонстрировала, что пригодится во время профилактики ментального состояния своего 7-летнего сына Алексея.

В Instagram-сторис звезда напомнила, что она активно исследует тему эмоционального здоровья мальчика и находит новые методы, чтобы улучшить его состояние. В частности Елена отметила, что до сих пор не считает, что у Алексея есть серьезные расстройства, однако, по ее мнению, звукотерапия, которую танцовщица выбрала для поддержания сфокусированности и спокойного состояния мальчика — действенная.

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Шоптенко отметила, что действительно начала замечать прогресс в поведении — Алексей стал более спокойным и теперь ему гораздо легче сконцентрироваться на чем-то. В то же время знаменитость подчеркнула свое мнение, что отличие не столько в самом мальчике, сколько в менталитете Австрии и Украины. В украинской системе такое поведение ребенка воспринимается как обычное, тогда как в австрийской его считают чрезмерным.

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена добавила, что выбрала этот способ для Алексея только после многих консультаций со специалистами. Также она подчеркнула, что хотела выбрать для сына именно специалиста из Украины, ведь человек должен понимать различия украинских детей и иметь соответствующий опыт.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала о развитии своей 9-летней названной дочери. Звезда поделилась трудностями, которые возникают в процессе общения.

