Елена Шоптенко показала подросшего сына и какой сюрприз подготовила ему на 6-летие

Танцовщица рассказала об особом празднике.
Победительница "Танцев со звездами", украинская хореограф Елена Шоптенко показала своего заметно подросшего сына Алексея.
Так, в фотоблоге звезда порадовала поклонников редкими фотографиями с мальчиком, ведь сегодня, 9 июня, ему исполнилось 6 лет. По словам Елены, накануне всю ночь она готовила для сына сюрприз – надувала шарики и украшала комнату. Также хореограф заказала для именинника яркий торт.
Уже с утра звездная мама встретила именинника с праздничным завтраком и тортом со свечой в форме цифры 6.
"6 лет безусловной любви пролетели незаметно, и я радуюсь, что впереди еще больше! Каждый день узнаю себя через тебя и учусь у тебя жить. С днем рождения, сынок! Спасибо, что выбрал меня", - восхитила поздравлениями Шоптенко.
Счастливый миг семьи разделили также фаны танцовщицы. Они также присоединились к поздравлениям Алексея.
- Поздравляю Вашего сыночка! Пусть растет счастливым!
- Поздравляем Алексея и его волшебную маму! Какой невероятный торт
- С Днем рождения сынишку! Светла и добра!
Напомним, еще в начале полномасштабной войны Елена Шоптенко вместе с сыном уехала в Австрию. А недавно звезда призналась, что перенесла сложную операцию на ноге и рассказала о реабилитации за границей.
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