Елена Шоптенко показала редкие кадры со своим 4-летним сыном

Украинский хореограф Елена Шоптенко показала в фотоблоге счастливые моменты из своей жизни.

В своем Instagram знаменитость опубликовала коллаж из разных фотографий. В частности, на многих фото Елена засветила 4-летнего сына Алексея. Танцовщица показала, как проводит время с парнишкой.

На одном из фото Елена с сыном позировала весной, ведь на их фоне виднелись расцветающие деревья. Шоптенко нежно целовала мальчика, пока тот стыдливо прятал лицо.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На другой фотографии танцовщица показала, как лакомится с сынишкой мороженым.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На еще одном снимке Елена нежно обнимала Алексея, когда они, вероятно, сидели в аэропорту или на вокзале и ждали транспорт.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Счастливые моменты", – коротко подписала коллаж с фото Шоптенко.

Напомним, недавно хореограф просто довела до слез эмоциональным танцем. Елена станцевала посреди атомной станции. Танцовщица раньше объясняла, почему выбрала такую необычную локацию.

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