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Елена Шоптенко показала заметно подросшего сына и нежно поздравила его с 8-летием
Сын Елены Шоптенко празднует день рождения. Танцовщица уже поздравила его и показала, как он с годами изменился.
В семье украинского хореографа Елены Шоптенко особенный праздник. У сына танцовщицы Алексея день рождения.
Мальчику исполнилось уже восемь лет. Конечно же, танцовщица по случаю особенной даты посвятила сыну поздравительный пост в Instagram. Знаменитость опубликовала серию фото с Алексеем. Кадры были сделаны в разное время, поэтому можно заметить, как сын Елены Шоптенко с годами менялся. На фотографиях Алексей изображен как и совсем малышом, так и уже взрослым.
Также хореограф адресовала сыну теплые слова. Елена Шоптенко отметила, что очень счастлива быть мамой Алексея. При этом танцовщица отметила, что сын — это самое важное в ее жизни. Вместе с тем знаменитость обратилась к ребенку и пожелала ему оставаться смелым быть собой.
«С днем рождения, мой взрослый малыш! Быть твоей мамой уже 8 лет — это мое самое большое счастье и лучший и самый важный проект в жизни! Оставайся всегда таким смелым — быть собой, таким, какой ты есть» — обратилась к сыну хореограф.
Кстати, Елена Шоптенко также поделилась кадром с празднования дня рождения. Семейство устроило ужин в одном из ресторанов. Конечно, Алексей лакомился тортом и загадывал желания.
Отметим, Елена Шоптенко воспитывает сына, с которым живет в Австрии. Отец мальчика — бизнесмен Алексей Иванов, с которым танцовщица прожила в браке около шести лет.
Напомним, недавно ведущая Алина Шаманская показалась с 8-летним сыном-красавчиком. Знаменитость также рассказала о своем статусе одинокой мамы.