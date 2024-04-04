Елена Шоптенко после операции на ноге показала, как проходит ее реабилитация: "В колене теперь крюк"

Победительница "Танцев со звездами", украинская хореографиня Елена Шоптенко, которой недавно сделали операцию на ноге, показала свою реабилитацию.

В своем фотоблоге Елена на костылях показала, как идет в реабилитационный центр в Австрии, где уже длительное время проживает с сыном. По словам 36-летней танцовщицы, это впервые, когда она начала передвигаться после хирургического вмешательства.

"Это я впервые сегодня выхожу в свет и искренне радуюсь, что уже могу это делать самостоятельно", - рассказала Шоптенко.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

К слову, знаменитость показала, как специальный аппарат в реабилитационном центре способствует более быстрому восстановлению ее прооперированного колена. Также звезда поделилась, что во время операции ей установили титановый крюк, чтобы в дальнейшем поврежденное колено выдерживало нагрузку во время ходьбы и танцевальных движений.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Кстати, у меня в колене теперь есть титановый крюк. Пока не понимаю, как к этому относиться, но это важно для того, чтобы оно выдерживало нагрузку в будущем", - добавила танцовщица.

Напомним, недавно операцию перенесла 29-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова и назвала причины.

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