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- Гламур
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Елена Шоптенко после развода раскрыла свой страх в прошлом и как чувствует себя сейчас
Артистка поддержала тех, кто сейчас проживает похожий период.
Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая недавно развелась, поделилась личными переживаниями.
Звезда призналась, что этот непростой опыт дал ей силу и стал важным шагом к самопознанию. В новой публикации в Instagram 37-летняя Елена честно вспомнила, как когда-то волновалась, что статус разведенной может повлиять на мнение окружающих. Но со временем она переосмыслила ситуацию и начала работать над улучшением внутреннего состояния.
"Уже несколько лет как разведена. Второй раз. Для кого-то это может быть статусом или ярлыком. Для меня — это часть моего опыта. Ценного, честного, того, который формирует личность. Я признаюсь, что когда-то опасалась того, что такой опыт может формировать мнение обо мне окружающих, но никогда не позволяла себе самой в это верить. Потому что ни статус, ни работа, ни мужчина не определяет женщину для нее самой. И это требует долгого пути работы над собой, ошибок и опыта, вот как раз, как развод, в том числе. Это и есть тот самый путь познания себя и своей сущности", — написала танцовщица.
В конце Шоптенко обратилась к тем, кто нуждается в поддержке, и подчеркнула, что личность женщины не определяется ее статусом или наличием партнера, а развод — это не конец, а новый этап жизни.
"Поэтому я бы хотела напомнить каждой, кто проживает такой опыт, что развод — это не поражение. Это шаг. Это выбор быть честной с собой, своего будущего. Иногда двое просто не подходят друг другу из-за разных воспитания, ценностей, разного видения, разного этапа в жизни. Но всегда стоит помнить, что то, кем мы есть, — это то, что мы сами создаем внутри", — добавила звезда.
Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин впервые высказался о разводе с Горбачевой.