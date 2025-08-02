Елена Шоптенко после развода раскрыла свой страх в прошлом и как чувствует себя сейчас

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая недавно развелась, поделилась личными переживаниями.

Звезда призналась, что этот непростой опыт дал ей силу и стал важным шагом к самопознанию. В новой публикации в Instagram 37-летняя Елена честно вспомнила, как когда-то волновалась, что статус разведенной может повлиять на мнение окружающих. Но со временем она переосмыслила ситуацию и начала работать над улучшением внутреннего состояния.

"Уже несколько лет как разведена. Второй раз. Для кого-то это может быть статусом или ярлыком. Для меня — это часть моего опыта. Ценного, честного, того, который формирует личность. Я признаюсь, что когда-то опасалась того, что такой опыт может формировать мнение обо мне окружающих, но никогда не позволяла себе самой в это верить. Потому что ни статус, ни работа, ни мужчина не определяет женщину для нее самой. И это требует долгого пути работы над собой, ошибок и опыта, вот как раз, как развод, в том числе. Это и есть тот самый путь познания себя и своей сущности", — написала танцовщица.

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Алена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

В конце Шоптенко обратилась к тем, кто нуждается в поддержке, и подчеркнула, что личность женщины не определяется ее статусом или наличием партнера, а развод — это не конец, а новый этап жизни.

"Поэтому я бы хотела напомнить каждой, кто проживает такой опыт, что развод — это не поражение. Это шаг. Это выбор быть честной с собой, своего будущего. Иногда двое просто не подходят друг другу из-за разных воспитания, ценностей, разного видения, разного этапа в жизни. Но всегда стоит помнить, что то, кем мы есть, — это то, что мы сами создаем внутри", — добавила звезда.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин впервые высказался о разводе с Горбачевой.