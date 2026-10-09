Елена Шоптенко после тайного замужества с иностранцем раскрыла, почему более двух лет откладывала свадьбу

Елена Шоптенко с мужем / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинская хореограф Елена Шоптенко объяснила, почему не спешила со свадьбой со своим избранником, австрийцем Кристианом Кайросом, и рассказала о его поддержке Украины.

Как известно, между предожением руки и сердца и свадебной церемонией пары прошло чуть больше двух лет. В интервью «РБК-Украина» танцовщица призналась, что ей потребовалось время, чтобы лучше узнать возлюбленного и оправиться от изменений, которые принесла полномасштабная война.

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«Видимо, это тот момент, когда я не так быстро сказала „да“, как всегда. Просто так вышло. Мы жили, узнавали друг друга. Для меня было важно пройти этот процесс. Также будем считать психоэмоциональное состояние после полномасштабного вторжения, после потери привычной своей жизни из-за вынужденной эмиграции. Это вызов. Все в комплексе требовало времени. Я очень рада, что человек воспринял это с уважением и пониманием», — объяснила Шоптенко.

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Елена Шоптенко с мужем / © marieclaire.ua

Отдельно хореограф рассказала, что ценит в муже его неравнодушие к Украине. По словам Елены, Кристиан поддерживал украинцев еще до знакомства с ней, а после начала полномасштабной войны эта поддержка стала еще более важной для нее.

«Кристиан очень сильно болеет за Украину. Он всегда помогал: до нашего знакомства и сейчас тем более. Я говорю, что он австриец, конвертировавшийся в украинца. Мне кажется, что у него от украинца гораздо больше, чем от австрийца. И я просто знаю, что я не смогла бы быть с другим человеком. Где бы я ни была, я украинка. Мне просто очень повезло встретить такого мужчину», — поделилась танцовщица.

Напомним, Елена Шоптенко и австриец Кристиан Кайрос поженились в Австрии после более чем двух лет с момента предложения руки и сердца. О свадьбе хореограф сообщила в сентябре 2026 года. До этого пара некоторое время жила за границей, куда Шоптенко уехала после начала полномасштабного вторжения России в Украину. У обоих есть дети от предыдущего брака.

К слову, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала обо всех трех браках Елены Шоптенко и почему она рассталась с отцом сына.

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