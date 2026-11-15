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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Елена Шоптенко после третьего замужества заинтриговала будущим пополнением в семье

Елена Шоптенко в сентябре вышла замуж в третий раз. А это же танцовщица интригует новыми изменениями в личной жизни.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Елена Шоптенко с мужем-австрийцем

Елена Шоптенко с мужем-австрийцем / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинский хореограф Елена Шоптенко, которая в сентябре вышла замуж в третий раз, заговорила о пополнении в семье.

Личная жизнь знаменитости, которая после начала полномасштабной войны поселилась в Вене, кардинально изменилась. В сентябре танцовщица удивила, что вышла замуж в третий раз. Мужем Елены Шоптенко стал австриец Кристиан Кайрос, отношения с которым она усердно держала в тайне.

У поклонников танцовщицы теперь возникает вопрос, а не скрывает ли она еще какие-то секреты из личной жизни, например, пополнение в семье. Елена Шоптенко в интервью «Люкс ФМ» честно признается, что они с возлюбленным действительно планируют стать родителями общего ребенка.

«Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке», — призналась танцовщица.

Елена Шоптенко с мужем-австрийцем / © marieclaire.ua

Елена Шоптенко с мужем-австрийцем / © marieclaire.ua

Отметим, Елена Шоптенко уже воспитывает сына, который появился на свет в ее втором браке с предпринимателем Алексеем Ивановым. Мальчика зовут Алексей, сейчас ему 8 лет. У Кристиана Кайроса тоже есть дети от предыдущего брака. Правда, танцовщица считает, что неэтично их обсуждать в публичном пространстве.

Напомним, недавно Елена Шоптенко высмеяла критиков, которые донимают ее за третий брак. Знаменитость в шутку показала, как «удерживает мужа».

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