Елена Шоптенко после третьего замужества заинтриговала будущим пополнением в семье

Елена Шоптенко с мужем-австрийцем / © instagram.com/alena_shoptenko

Реклама

Украинский хореограф Елена Шоптенко, которая в сентябре вышла замуж в третий раз, заговорила о пополнении в семье.

Личная жизнь знаменитости, которая после начала полномасштабной войны поселилась в Вене, кардинально изменилась. В сентябре танцовщица удивила, что вышла замуж в третий раз. Мужем Елены Шоптенко стал австриец Кристиан Кайрос, отношения с которым она усердно держала в тайне.

Реклама

У поклонников танцовщицы теперь возникает вопрос, а не скрывает ли она еще какие-то секреты из личной жизни, например, пополнение в семье. Елена Шоптенко в интервью «Люкс ФМ» честно признается, что они с возлюбленным действительно планируют стать родителями общего ребенка.

Реклама

«Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке», — призналась танцовщица.

Елена Шоптенко с мужем-австрийцем / © marieclaire.ua

Отметим, Елена Шоптенко уже воспитывает сына, который появился на свет в ее втором браке с предпринимателем Алексеем Ивановым. Мальчика зовут Алексей, сейчас ему 8 лет. У Кристиана Кайроса тоже есть дети от предыдущего брака. Правда, танцовщица считает, что неэтично их обсуждать в публичном пространстве.

Напомним, недавно Елена Шоптенко высмеяла критиков, которые донимают ее за третий брак. Знаменитость в шутку показала, как «удерживает мужа».

Новости партнеров