Елена Шоптенко призналась, как ее шокировала гибель на войне экс-партнера по "Танцам" Максима Нелипы

Елена Шоптенко и Максим Нелипа

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Украинский хореограф Елена Шоптенко призналась, как ее шокировала гибель на фронте ведущего Максима Нелипы, с которым она танцевала на проекте "Танці з зірками".

Шоумен участвовал в третьем сезоне танцевального шоу. Тогда его партнершей была Елена Шоптенко. Хореограф в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что за то время они успели сблизиться. Елена Шоптенко была хорошо знакома с семьей Максима Нелипы. Хоть в последние годы они особо не общались, но танцовщицу шокировала гибель экс-партнера. На прощание с Максимом Нелипой хореограф не смогла попасть.

Елена Шоптенко и Максим Нелипа / © YouTube-канал Марічка

"Я с ним не смогла попрощаться. С Максимом мы же просто вот эту маленькую жизнь прожили. Даже если мы с ним не очень общались в последние годы, но я очень хорошо знала его семью - детей и Тому Нелипу. Когда ты действительно проводишь так много времени с человеком, даже когда-то давно, у тебя была та связь. Это не может так просто пройти. Я очень эмпатичный человек, и я очень переживаю сильно", - призналась танцовщица.

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Елена Шоптенко также поделилась, что в последнее время чувствует, насколько война близко и длится уже долго. По словам хореографа, все больше ее близких теряют бизнесы, получают травмы, а некоторые погибают.

Елена Шоптенко / © YouTube-канал Марічка

"Я вообще сейчас чувствую как никогда, что война длится долго. Потому что все больше и больше она касается людей из твоего круга. Последние полгода все больше и больше моих близких получают травмы, смерти, у них разрушаются бизнесы из-за того, что обстрелы", - добавила знаменитость.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Отметим, Максим Нелипа с начала полномасштабной войны служил на фронте. К сожалению, 12 мая этого года шоумен трагически погиб. Прощание с ведущим-военным состоялось в Киеве 23 мая.

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