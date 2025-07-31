Елена Шоптенко призналась, на какие деньги живет в Вене и кем сейчас работает

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинский хореограф Елена Шоптенко призналась, на какие средства живет в Вене и как сейчас зарабатывает.

В начале полномасштабной войны танцовщица вместе с сыном выехала в Австрию, где живет уже более трех лет. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко знаменитость говорит, что сначала у нее были сбережения. Они с сыном жили экономно, ведь не знали, что и как будет происходить дальше. Также танцовщица получала социальную помощь, но быстро от этого отказалась.

"У меня были сбережения какие-то свои. Конечно, в самом начале, когда ты приезжаешь в другую страну, ты не знаешь, что и как, ты живешь в одном спортивном костюме много месяцев, потому что ты просто ничего не тратишь, потому что не знаешь, что будет дальше. У меня были сбережения, была очень небольшая социальная помощь от австрийского правительства, но я сразу ушла из этой системы", - говорит танцовщица.

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Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Сейчас же Елена Шоптенко работает. Хореограф говорит, что в Австрии начала заниматься именно тем, что ей интересно, ведь там она не является знаменитостью, поэтому в этом плане танцовщица чувствует себя свободно. Из важного, Шоптенко говорит, что у нее есть клиенты, которым она помогает улучшить самочувствие с помощью танцевальной терапии.

"Начала работать. Я не являюсь звездой в Австрии, и это дало мне свободу делать то, что мне интересно. Я не занимаюсь танцами ради танцев. Ко мне приходят люди очень часто по рекомендации психотерапевтов, чтобы я именно через танцевальную терапию немного доработала с человеком", - говорит знаменитость.

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Также хореограф рассказала и о расходах. По словам танцовщицы, больше всего она тратит на аренду жилья. Обучение сына в австрийской школе бесплатное. Также мальчик ходит на футбол, кстати, занимается с украинским "Шахтером". Кроме того, у сына Шоптенко есть и занятия по карате.

"Самые большие расходы - это квартира. Мне повезло, что в Австрии бесплатное обучение ребенка, очень неплохое образование. Малыш ходит на футбол в украинский "Шахтер", также ходит на карате", - поделилась знаменитость.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Напомним, ранее Алена Шоптенко подтвердила развод со вторым мужем. Знаменитость назвала причины такого решения.