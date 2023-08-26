Елена Шоптенко призналась, поддерживает ли связь с экс-мужем Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ

Танцовщица Елена Шоптенко высказалась в отношении своего бывшего мужа, хореографа Дмира Дикусара, который в начале войны встал на защиту нашей страны.

Для многих поступок Дмитрия стал неожиданностью, однако, по словам Елены, она не была удивлена таким решением экс-супруга.

"Я не была удивлена. Я знаю Диму, он всегда был за справедливость. У него очень острое ощущение справедливости. Он – прекрасный человек и у него очень высокие ценности. Я не была удивлена этим его поступком", — сказала Шоптенко в интервью Алине Доротюк.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также танцовщица ответила, общается ли сейчас с бывшим мужем. Так, по словам Елены, они с Дмитрием не поддерживают тесную связь, но она все равно волнуется за него и пытается узнавать, как у него дела через общего знакомого.

"Мы связывались не часто. Конечно, он не может говорить, где он. Не может быть диалога. У нас есть общий знакомый, мой коллега, с которым он больше общается. Я от него узнаю какие-то новости. Да, мы общались с Дмитрием один раз. Я всегда боюсь спросить что-то не то, многое нельзя. Я испытываю очень большое уважение, к Диме всегда ее чувствовала. У нас действительно очень хорошие отношения. Мы работали вместе. Не могу поверить, что в прошлом году, что мы совсем недавно работали на одном проекте. Конечно, страшно чуть-чуть. Но я верю и знаю, что все будет хорошо", — поделилась Шоптенко.

Напомним, что Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко были в браке три года. Пара сыграла свадьбу в июне 2013 года, но в апреле 2016 года танцовщица объявила о расставании с любимым. Несмотря на все, после развода звезды смогли сохранить хорошие отношения и вместе продолжали работать на телевизионных проектах.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / Фото: viva.ua

Ранее Елена Шоптенко рассказала, как Владимир Зеленский изменил ее жизнь после их участия в проекте "Танцы со звездами".

Читайте также: