Елена Шоптенко раскрыла, с кем на самом деле вместо Зеленского должна была выступать на "Танцах со звездами"

Украинская танцовщица Елена Шоптенко рассекретила, с кем на самом деле должна была выступать на шоу "Танцы со звездами" вместо президента Владимира Зеленского.

Хореограф и тогда еще комик в 2006 году участвовали в первом сезоне танцевального проекта. Но, как оказалось, танцовщица должна была выходить на паркет с другим в то время известным мужчиной – тележурналистом Анатолием Борсюком. Впрочем, организаторы шоу изменили свое мнение и поставили Шоптенко в пару с Зеленским.

Танцовщица поделилась, что ей на время участия в шоу было всего 17 лет. Шоптенко говорит, что к ней поначалу скептически относились, мол, чему она в таком юном возрасте может научить. Однако во время совместной работы с Зеленским не возникало конфликтов. В конце концов это дало хороший результат и они стали победителями "Танцев со звездами".

Елена Шоптенко, Владимир Зеленский

"Меня хотели поставить в пару с Анатолием, а потом изменили мнение. Почему так произошло, я не знаю. Когда пришла на кастинг "Танцев со звездами", мне было 17 лет. Из-за возраста ко мне проявлялось немного скептическое отношение продюсеров. Не верили в то, что такая юная девушка может научить кого-то танцевать. Но когда ко мне на пробное занятие пришел Владимир Зеленский, мы пообщались, вопросы снялись. Я всегда была нацелена на результат, а тогда – особенно. Он меня слушал, никакого сопротивления не было. А это главное. И еще я всегда, в течение всего сезона, чувствовала от него большую благодарность", — рассказала танцовщица в интервью Oboz.ua.

Елена Шоптенко говорит, что Владимир Зеленский тоже в свое время ее многому научил. В частности, он разъяснил юной танцовщице, что драматические постановки гораздо сложнее подготовить, чем юмористические. Хореограф все еще держит это на уме. После проекта Шоптенко и Зеленский почти не общались и практически не пересекались.

Елена Шоптенко, Владимир Зеленский

"На самом деле я очень многому у него научилась. Отлично помню, как он мне говорил, что на самом деле заставить людей плакать гораздо сложнее, чем смеяться. С тех пор всегда, когда готовлю постановки, делаю ставку на то, что драматические сделать будет труднее, чем юмористические. Со времен "Танцев" мы виделись с Владимиром очень давно. Я даже не вспомню, когда именно", – поделилась танцовщица.

Напомним, недавно Елена Шоптенко высказалась о службе своего бывшего мужа, танцора Дмитрия Дикусара в рядах ВСУ. Также хореограф ответила, поддерживает ли с экс-избранником связь.

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