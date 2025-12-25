ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Елена Шоптенко сделала особый подарок сыну на Рождество и растрогала его реакцией: "Мечты сбываются"

Хореограф показала, как празднует Рождество в Австрии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Шоптенко с сыном

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица Алена Шоптенко показала, как в ее семье проходит Рождество.

Особенный праздник знаменитость встречает вместе с 7-летним сыном Алексеем в Австрии, где они и живут. О традициях семейство не забывает. Они накрыли стол особенными блюдами, среди которых была самая главная - кутья, а также зажгли свечи и даже надели вышиванки.

В Австрии Елена Шоптенко переняла трогательную местную традицию - зажигать елочные огоньки под колядку Silent night.

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Также танцовщица не оставила сына без подарков на Рождество. Более того, хореограф осуществила мечту Алексея. Оказывается, мальчик хотел получить автограф украинского футболиста Артема Довбыка. Поэтому, Елена Шоптенко подарила сыну футболку с подписью спортсмена. Мальчик был очень сильно счастлив и просто полон положительных эмоций.

"Не могу не поделиться невероятным моментом детской радости, ради которой стоит жить. В своем письме к Святому Николаю Алексей написал, что хочет получить автограф чрезвычайного Артема Довбика. На Рождество мечты сбываются", - поделилась танцовщица.

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, а вот ведущая и актриса Лилия Ребрик в этом году встретила Рождество отдельно от семьи. Артистка объяснила, из-за чего так произошло.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie