Елена Шоптенко сделала особый подарок сыну на Рождество и растрогала его реакцией: "Мечты сбываются"

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица Алена Шоптенко показала, как в ее семье проходит Рождество.

Особенный праздник знаменитость встречает вместе с 7-летним сыном Алексеем в Австрии, где они и живут. О традициях семейство не забывает. Они накрыли стол особенными блюдами, среди которых была самая главная - кутья, а также зажгли свечи и даже надели вышиванки.

В Австрии Елена Шоптенко переняла трогательную местную традицию - зажигать елочные огоньки под колядку Silent night.

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Также танцовщица не оставила сына без подарков на Рождество. Более того, хореограф осуществила мечту Алексея. Оказывается, мальчик хотел получить автограф украинского футболиста Артема Довбыка. Поэтому, Елена Шоптенко подарила сыну футболку с подписью спортсмена. Мальчик был очень сильно счастлив и просто полон положительных эмоций.

"Не могу не поделиться невероятным моментом детской радости, ради которой стоит жить. В своем письме к Святому Николаю Алексей написал, что хочет получить автограф чрезвычайного Артема Довбика. На Рождество мечты сбываются", - поделилась танцовщица.

Сын Елены Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

