Елена Шоптенко удивила сравнением цен в Австрии и Украине: на что уходят её деньги

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

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Украинская хореограф Елена Шоптенко откровенно рассказала о стоимости жизни в Австрии, семейных расходах в Вене и об изменении отношения к деньгам после переезда за границу.

По словам танцовщицы, цены в Австрии уже почти не отличаются от украинских. В то же время жизнь за границей заставила её пересмотреть привычные бытовые расходы. В частности, артистка отказалась от использования автомобиля. Теперь она передвигается по городу на общественном транспорте и пешком. Точных подсчетов семейного бюджета хореограф не ведет. Однако признается, что к расходованию средств стала относиться гораздо рациональнее.

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«Ну, во-первых, в Австрии сейчас цены такие же, как в Украине. Это, на самом деле, уже очень-очень близко. Я не считала, честно говоря, потому что моя жизнь здесь сильно изменилась. Я, например, вообще не пользуюсь машиной. В Вене пользуюсь только общественным транспортом и хожу пешком», — рассказала Шоптенко в интервью РБК-Украина.

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Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Однако дело не только в стоимости продуктов или повседневных покупок. Важную часть бюджета составляют обязательные платежи, к которым нужно привыкнуть после переезда. Хореограф отмечает, что жизнь в другой стране научила её более внимательно планировать финансы и обдумывать собственные расходы.

«Здесь ты действительно начинаешь очень рационально относиться к тому, как тратишь деньги. И, конечно, к налогам. И, конечно, ко всем социальным платежам, которые тебе приходится оплачивать», — пояснила артистка.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

В то же время Шоптенко признает, что австрийская система имеет свои особенности. С одной стороны, понятно, на что направляются уплаченные средства, а с другой — обязательные платежи требуют значительных финансовых ресурсов.

«С одной стороны, ты понимаешь, к чему это всё ведёт, ведь здесь другая система, не такая, как в Украине. Но на всё это уходит очень много ресурсов», — отметила хореограф.

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Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

Напомним, недавно Елена Шоптенко после тайной свадьбы с иностранцем рассказала, почему более двух лет откладывала свадьбу.

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