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- Гламур
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Елена Шоптенко улетела на море и показала место, в которое влюбляешься с первого взгляда
Танцовщица поделилась снимками из летнего отпуска.
Украинская хореограф Елена Шоптенко поделилась атмосферными снимками с отдыха в Хорватии и показала, как проводит летние каникулы на берегу Адриатического моря.
Танцовщица порадовала поклонников новой серией фотографий в Instagram. На снимках она запечатлела самые яркие моменты своего путешествия. Шоптенко наслаждается солнечной погодой, морскими пейзажами и неспешными прогулками. Также знаменитость побывала в старой части города, где любовалась исторической застройкой. Не обошла она вниманием и местные рестораны, где отведала традиционные блюда из морепродуктов.
«Отдых», — написала танцовщица.
Снимки быстро собрали немало лайков и теплых отзывов от подписчиков. Поклонники отметили, что фотографии передают настоящее летнее настроение и атмосферу спокойствия. Особое внимание привлекли кадры узких каменных улочек, уютных набережных и кристально чистого моря. Именно такие детали создали особую атмосферу этого отпуска.
Напомним, ранее Елена Шоптенко приняла участие в благотворительной акции и удивила откровенным танцемс партнером в знак благодарности за щедрый пожертвование в пользу ветеранов.