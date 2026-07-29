ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Елена Шоптенко улетела на море и показала место, в которое влюбляешься с первого взгляда

Танцовщица поделилась снимками из летнего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Елена Шоптенко

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Украинская хореограф Елена Шоптенко поделилась атмосферными снимками с отдыха в Хорватии и показала, как проводит летние каникулы на берегу Адриатического моря.

Танцовщица порадовала поклонников новой серией фотографий в Instagram. На снимках она запечатлела самые яркие моменты своего путешествия. Шоптенко наслаждается солнечной погодой, морскими пейзажами и неспешными прогулками. Также знаменитость побывала в старой части города, где любовалась исторической застройкой. Не обошла она вниманием и местные рестораны, где отведала традиционные блюда из морепродуктов.

«Отдых», — написала танцовщица.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Снимки быстро собрали немало лайков и теплых отзывов от подписчиков. Поклонники отметили, что фотографии передают настоящее летнее настроение и атмосферу спокойствия. Особое внимание привлекли кадры узких каменных улочек, уютных набережных и кристально чистого моря. Именно такие детали создали особую атмосферу этого отпуска.

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, ранее Елена Шоптенко приняла участие в благотворительной акции и удивила откровенным танцемс партнером в знак благодарности за щедрый пожертвование в пользу ветеранов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie