Елена Шоптенко в 5-летие сына показала его архивные фото сразу после рождения

Украинский хореограф Елена Шоптенко в 5-летие сына показала его архивные фото, среди которых был снимок, сделан сразу после рождения мальчика.

Как сообщила в Instagram танцовщица, в ее семье был праздник. Сыну знаменитости исполнилось пять лет. Звездная мама трогательно поздравила Алексея с днем рождения. Елена украсила квартиру сине-желтыми воздушными шарами и устроила ему день приключений.

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также хореограф сфотографировала сына у динозавров, а это то, что обожает маленький Алексей.

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Как ты мотивируешь меня становиться лучшей версией себя для примера для тебя! Ты мой свет и безграничное счастье. С новым твоим годом, сын! Я люблю тебя до луны и назад, и так бесконечное количество раз! С твоим первым юбилеем, Алексей", – обратилась к сыну Елена.

Елена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также танцовщица показала разные архивные фотографии мальчика, на которых можно заметить, как с годами менялся Алексей. Шоптенко опубликовала снимки, сделанные сразу после рождения сына, а также свежие кадры.

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Сын Елены Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, Елена Шоптенко вместе с сыном из-за полномасштабной войны в Украине живет в Вене. Недавно танцовщица приезжала в Киев. Знаменитость делилась, как пыталась привыкнуть к столичным реалиям и как стала свидетелем сбивания вражеского дрона.

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