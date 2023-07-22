Елена Шоптенко в легком платье на запах показалась без капли косметики

Украинская хореографиня Елена Шоптенко восхищала поклонников своей природной красотой.

На своей странице в Instagram танцовщица поделилась новой фотографией, на которой показала свое загорелое лицо без капли косметики. Также Елена у зеркала похвасталась новым платьем на запах миндального цвета от украинского бренда.

Такой легкий и расслабленный образ Шоптенко выбрала специально для отдыха с пятилетним сыном Алексеем.

"Довольно необычный выбор аутфита на отдыхе с гиперактивным ребенком. Но как приятно", — написала под фото Шоптенко.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Поклонникам танцовщицы очень понравился ее образ и натуральная красота: "Как красиво!", "Очень стильно", "Просто очаровательная девушка", "Красавица", "Вам очень подходит".

Напомним, ранее своим фото из отпуска поделилась Слава Каминская – певица показала, как отдыхает на яхте.

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