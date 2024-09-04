Елена Шоптенко высказалась о службе в ВСУ экс-мужа Дикусара и общается ли с ним

Украинский хореограф Елена Шоптенко высказалась о службе своего мужа, танцорв Дмитрия Дикусара, в рядах ВСУ и призналась, поддерживает ли с ним связь.

Хореограф еще в начале полномасштабной войны пошел служить на фронт. Елена Шоптенко признается, что вообще не была удивлена таким решением экса. По словам танцовщицы, Дикусар просто не мог поступить иначе из-за "обостренного ощущения справедливости".

"Знаете, я не удивлена, что он пошел добровольцем на фронт. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Я думаю, что он сейчас совершенно на своем месте", — рассказала танцовщица в интервью Oboz.ua.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Елена Шоптенко поделилась, что сейчас общается с экс-мужем. Бывшие супруги поддерживают друг с другом связь. Впрочем, как говорит танцовщица, редко получается общаться, так что дела Дикусара Шоптенко в основном узнает от его близкого приятеля.

"Да, я время от времени интересуюсь, как у него дела. И он тоже. Но не скажу, что часто общаемся. Больше узнаю даже не от него, а от его ближайшего друга, который разговаривает с ним чаще. Дай Бог, чтобы у Дмитрия все было хорошо", — поделилась танцовщица.

Отметим, Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар три года прожили в браке. Пара сыграла свадьбу летом 2013-го, но уже весной 2016-го объявила о разрыве. Несмотря на развод, бывшие влюбленные смогли сохранить тёплые отношения.

Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно юморист Андрей Лузан закончил прохождение базовой военной подготовки и принял присягу. Также комик рассказал, где теперь будет служить.

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