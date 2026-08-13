Елена Шоптенко заговорила о возвращении в Украину и назвала главное условие: что может повлиять на решение

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинская хореограф Елена Шоптенко, которая после начала полномасштабной войны уехала в Австрию вместе с сыном, рассказала, планирует ли она вернуться в Украину и что может повлиять на её решение.

Для артистки этот вопрос по-прежнему остается непростым. Она не скрывает, что скучает по Киеву. В то же время думать только о собственных желаниях она не может. Прежде всего Шоптенко учитывает интересы сына Алексея. Мальчик пережил вынужденный переезд и длительную адаптацию в другой стране. Поэтому возвращение семьи домой должно быть безопасным и комфортным для него.

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«Очень сложный и болезненный вопрос. Если позволит обстановка с безопасностью, я бы хотела вернуться. Однако окончательное решение я буду принимать исходя из реальной ситуации, учитывая не только свои желания, но и на то, что будет лучше для сына, который и так пережил достаточно стресса во время неожиданного переезда и адаптации в новой стране», — написала хореограф.

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Елена Шоптенко

После переезда в Вену жизнь Алексея постепенно наладилась. Он освоил немецкий язык, учится на украинском и привык к новой обстановке. Сама Шоптенко регулярно приезжает в Украину, однако сына пока не привозит.

«Алексей с начала большой войны ещё не был в Украине. Вместе с сыном мы приедем, как только ребенку станет безопасно, ведь я уехала из Украины только ради него. Сама я бываю дома примерно раз в два-три месяца», — ранее рассказывала артистка в интервью Oboz.ua.

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

При этом Шоптенко старается не допустить, чтобы жизнь за границей стёрла украинскую часть детства её сына. Они читают украинские книги, посещают украинский центр развития, а хореограф привозит из Киева для Алексея книги и сказки.

Несмотря на желание вернуться, артистка не ставит свою жизнь в Австрии на паузу. Она продолжает работать, развиваться и популяризировать украинскую культуру за рубежом.

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«Мы по-прежнему здесь, поэтому нельзя сидеть сложа руки. Физически я живу в Вене, а душой — в Киеве, делаю всё возможное для того, чтобы украинская культура и искусство звучали на весь мир. Я развиваюсь, получаю здесь опыт, который потом привезу в Украину. И думаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся вдали от дома, думают точно так же».

Елена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, недавно Елена Шоптенко удивила откровенным танцем с партнером в ответ на потрясающий донат в пользу ветеранов.

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