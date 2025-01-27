Елена Светлицкая назвала причину развода с мужем и ответила на слухи о романе с Цымбалюком

Актриса призналась, как они с бывшим после разрыва воспитывают детей и как поделили общее имущество.

Украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала развод с мужем Николаем и отреагировала на приписанный ей роман с коллегой Тарасом Цымбалюком.

Артистка в середине января объявила о разрыве с возлюбленным, с которым девять лет прожила в браке. Елена Светлицкая говорит, что причин такого решения было немало. В конце концов, супруги решили, что лучше им двигаться отдельно. Тем не менее, бывшим удалось развестись без скандалов. В частности, Светлицкая положительно отзывается об экс-избраннике.

Что же касается совместного имущества, то бывшие его пока что не делили. А вот в вопросе воспитания общих дочерей уже пришли к согласию. Николай много времени проводит с детьми, а Светлицкая, конечно же, не мешает этому.

Елена Светлицкая с бывшим мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Он очень любящий отец, поэтому здесь делить обязанности не пришлось. Много времени он проводит с ними, пока я на событиях важных. Пока мы не делили имущество и учитывая то, что у меня хороший мужчина, я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Ну причин (развода – прим. ред.) достаточно много. Просто в какой-то момент мы поняли, что лучше по отдельности", -поделилась актриса в программе "Ранок у великому місті".

Кстати, Елене Светлицкой уже успели приписать роман с коллегой Тарасом Цымбалюком, которого тоже подозревают в разрыве с возлюбленной. К слову, артисты проводят время в совместной компании и вместе играют в спектакле. Однако Светлицкая эти сплетни не подтверждает.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Это нормально, потому что мы действительно много времени вместе проводим с этой компанией. Мы много гастролируем. Мы играем Мотрю и Карпа в спектакле. Поэтому... пишут, пускай пишут", — ответила актриса.

Напомним, в январе Елена Светлицкая объявила, что разводится с мужем. До этого актриса переживала серьезный кризис в отношениях.

Читайте также: