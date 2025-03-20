Елена Светлицкая раскрыла правду о разводе и заговорила о примирении

Актриса заявила, что ее развод с мужем до сих пор официально не оформлен.

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая в начале года сообщила о разводе с мужем Николаем, рассказала подробности их жизни сейчас.

Как оказалось, артистка до сих пор по документам официально замужем. По ее словам, Николай после нескольких месяцев соглашения разойтись до сих пор не отнес заявление в органы ЗАГСа. Интересно, что как актриса, так и ее экс-избранник не исключают того, что воссоединятся в будущем.

"Еще не официально разведены. Николай до сих пор не отнес заявление. Он говорит, что надо довести это дело до конца и мы должны развестись. Но если когда-то удастся сойтись, то удастся", — рассказала Светлицкая в интервью Славе Демину.

Елена Светлицкая с семьей / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

К слову, пара была в браке в течение девяти лет. Причиной разрыва стало отсутствие коммуникации. Актриса отметила, что очень часто они растворялись в двух детях и не посвящали себе время. К тому же поводом для окончания отношений, по мнению Елены, было ее чрезмерное переложение обязанностей на себя. Впрочем, общение бывших сейчас уже наладилось.

"В последний день (отношений – прим. ред.) были разочарования, разбитые ожидания. Думаю, это шаг вперед. И даже шаг вперед в наших отношениях. Все может быть. Сейчас мы общаемся гораздо лучше. Восстановилось уважение. Мы анализировали, что мы настолько были зациклены на детях, бесконечном графике, что никогда не было времени побыть вдвоем. Я говорила, что "я все сама", брала много ответственности на себя. Не давала возможности разрешать. И сейчас нам удается это делать", – отметила артистка со слезами.

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