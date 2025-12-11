Елена Светлицкая неожиданно заговорила о воссоединении с экс-мужем после развода

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Украинская актриса Елена Светлицкая неожиданно заговорила о воссоединении с бывшим мужем Николаем.

В начале 2025 года артистка объявила о разводе. На проекте "Наодинці з Гламуром" знаменитость говорит, что сумела сохранить приятельские отношения с бывшим избранником. Актриса считает его замечательным отцом для их общих дочерей. Дети охотно остаются с папой, когда Елена работает. Дочери просто обожают отца, и сама артистка прекрасно относится к Николаю.

"Мы в прекрасных отношениях с бывшим мужем. Он прекрасный отец для моих детей. Я считаю, что он лучший папа, лучших я вообще нигде не видела. Они остаются с ним (когда я на гастролях). Даже когда я не работаю, мы распределяем наши обязанности, детки его обожают. И я к нему нормально отношусь", - призналась актриса Анне Севастьяновой.

Реклама

Елена Светлицкая с бывшим мужем и детьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Хотя дети с пониманием отнеслись к разводу родителей, но все же скучают по папе. Более того, девочки надеются, что они снова все будут жить вместе. Сама же Елена Светлицкая не берется загадывать наперед, но признается, что воссоединение с бывшим мужем возможно.

"Это был постепенный процесс (развод - прим. ред.). Это не была какая-то резкая новость. Они (дети - прим. ред.) видели, что мы ссоримся, не ладим. Для них это не было каким-то шоком. Они все прекрасно сейчас понимают и очень часто говорят: "Возможно, вы с папой помиритесь". Все может быть, я не знаю, как развернется жизнь", - поделилась артистка.

▶️ Полное видео можно посмотреть по этой ссылке: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Напомним, недавно актриса Елена Хохлаткина раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Виктором Ждановым. Супруги развелись в 2022 году.