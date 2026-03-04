- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Елена Светлицкая отреагировала на сплетни о романе с Тарасом Цымбалюком
Актриса впервые ответила на слухи о возможных отношениях с главным «Холостяком» страны.
Известная украинская актриса Елена Светлицкая в последние месяцы стала героиней слухов в Сети. Поклонники подозревают звезду в романе с главным «Холостяком» страны — Тарасом Цымбалюком.
Пару начали подозревать в романтической связи еще около года назад, однако никакого подтверждения не произносилось.
Причиной для сплетен стал их частый совместный досуг: актеры вместе работали над театральной постановкой, появлялись в одной компании друзей, путешествовали и регулярно делились совместными фото и видео в соцсетях.
К тому же весной прошлого года их заметили во время прогулки во Львове — тогда инсайдер ТСН.ua показал видео, на котором они идут по городу, держась за руки.
Несмотря на это, сами артисты настаивали: их объединяют дружеские и профессиональные отношения.
Недавно Светлицкая впервые лично отреагировала на волну обсуждений. В комментарии блогеру Алине Пичик актриса дала понять, что не намерена выносить личную жизнь на публику.
«Вы знаете, когда я была замужем, я всегда показывала всю свою личную жизнь. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Поэтому — не комментирую эти слухи», — отметила она.
Напомним, в 2025 году актриса сообщила о разводе после десяти лет брака и сейчас воспитывает двух дочерей. Ранее Светлицкая также признавалась, что находится в отношениях, однако имя избранника не разглашает.
Поэтому связывает ли ее с Цымбалюком нечто большее, чем дружба, — пока остается интригой.
