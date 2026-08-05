Елена Светлицкая после обстрела Киева призналась, что не выдерживает, и заговорила об эмиграции

Елена Светлицкая

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Украинская актриса Елена Светлицкая после очередной массированной атаки РФ на Киев откровенно призналась, что впервые за всё время полномасштабной войны задумалась о выезде из Украины вместе с детьми.

Звезда поделилась мучительными переживаниями в Instagram. По словам актрисы, ночные обстрелы заставили её по-новому взглянуть на вопрос безопасности своей семьи. Она не скрывает, что последние события стали для неё серьёзным эмоциональным испытанием. Больше всего её беспокоит не собственная жизнь, а судьба детей. Именно это и подтолкнуло артистку к мыслям, о которых раньше она даже не предполагала.

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«Сегодня впервые за всю войну я почувствовала острое желание защитить своих детей и покинуть страну. Никогда не думала, что скажу это вслух. Я так люблю свою родную землю. Так люблю свою семью. Людей. Но это такое беспомощное чувство отчаяния, рождённое пролетающими над моей крышей ракетами. „Ночью РФ запустила по Украине 24 баллистические ракеты, 4 ракеты ‚Циркон‘ и 143 БПЛА. Ни одна баллистическая ракета не была сбита“», — написала Светлицкая.

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Пост Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Актриса призналась, что всё чаще ловит себя на тревожных размышлениях во время воздушных тревог. Она думает о том, хватит ли времени укрыть детей в случае внезапного удара, и действительно ли она делает правильный выбор, оставаясь жить в Украине. Эти вопросы, по её словам, в последнее время не дают ей покоя.

«Хорошая ли я мама, раз решила жить в этой стране несмотря ни на что? Не представляю нас в другом месте. А вдруг там сердце будет биться ещё чаще, чем здесь? Есть те, кто уже проверил? Как вам?» — спросила актриса.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, которые поддержали артистку и поблагодарили её за откровенность.

«Вам тяжело, а как же детям? В мире много мест, вы точно найдете своё. Можно уехать в другую часть Украины, и, возможно, станет легче»

«У меня то же с сердцем. Я не знаю, что с этим делать.

И что делать с малышом»

«Нет ничего постыдного в желании жить спокойно и защитить своих детей. Я абсолютно не осуждаю никого, кто уезжает за границу, ведь жизнь дома становится всё более невыносимой, к сожалению»

«Безопасность детей — самое важное для матери, поэтому если вы действительно примете решение уехать из Украины, вас никто не осудит. Вы — мать в первую очередь»

Отметим, что в ночь на 5 августа Россия совершила очередную массированную атаку на Киевскую область. В результате ударов погибли 14 человек, ещё 27 получили ранения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов и работают на местах разрушений.

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Напомним, недавно Елена Светлицкая откровенно высказалась об отношениях с Тарасом Цимбалюком и объяснила, почему держит роман в секрете.

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