Елена Светлицкая впервые подтвердила роман с Цымбалюком и показалась с ним на отдыхе

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Украинская актриса Елена Светлицкая впервые публично подтвердила роман с Тарасом Цымбалюком.

Долгое время знаменитости подогревали слухи о своих отношениях, однако теперь больше не скрывают чувств. Так, на днях молчание нарушил Тарас Цымбалюк. Он фактически поставил точку во всех догадках поклонников, опубликовав со Светлицкой видео, где они нежно обнимаются и целуются, а также публично признался ей в любви.

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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Для Елены, оказалось, такой публичный шаг в их отношениях стал неожиданностью. По словам актрисы, она поначалу даже не поняла, почему вдруг получила так много сообщений от друзей и подписчиков. Но все же подчеркнула, что между ней и Цимбалюком все хорошо и их чувства взаимны.

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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

«Очень много поздравлений и сообщений. А потом зашла в Instagram и поняла, почему так много реакций от друзей, близких и подписчиков. Могу сказать, что мне было очень приятно увидеть это видео. Для меня это был маленький сюрприз. Все, что в этом видео и слова под ним — все взаимно», — призналась Светлицкая в комментарии для «ЖВЛ представляє».

Конец лета возлюбленные после разоблачения романа проводят в Одессе. Они уже делятся общими кадрами с отдыха и демонстрируют поклонникам, как наслаждаются временем друг с другом. Раньше поклонники неоднократно замечали между актерами особую близость и уже не один год предполагали, что там нечто большее, чем просто дружба и работа.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

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