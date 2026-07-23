Елена Тополя впервые намекнула, когда начал рушится ее брак с Тарасом: "Почувствовала, что будет беда"

Елена и Тарас Тополи

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Украинская певица Елена Тополя намекнула, когда начал рушится ее брак с лидером группы «Антитіла» Тарасом Тополей и с каких пор они не вместе.

Артистка не может раскрывать многие детали, поскольку подписывала договор о неразглашении. Однако в интервью Алине Доротюк певица говорит, что разошлись они раньше, чем об этом объявили публично. К слову, пара сообщила о разводе 1 декабря 2025 года. Также артистка заверила, что на момент «прилета» в их общую с Тарасом Тополей квартиру, а это было 23 июня 2025 года, они еще были вместе.

«Я это, к сожалению, комментировать не могу, но все люди понимают, что не 14 января. 1 декабря мы объявили о том, что мы разводимся, 14 января это появилось в реестре, но вы понимаете, что даже объявление о разводе не формируется в один день», — уверяет певица.

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Тарас и Елена Тополя

К слову, Елена Тополя также намекнула, когда начал рушится их брак. По словам певицы, произошло это тогда, когда она была в США. Артистка говорит, что ей было там тяжело находиться. Она рассматривала возможность возвращения в Украину, однако не спешила с этим решением. Наконец, исполнительница почувствовала, что пора ехать домой, иначе «будет беда». Однако это уже, по словам знаменитости, от беды не спасло. Алина Доротюк уточнила, имеет ли она в виду развод, на что артистка не возразила.

«Я над этим решением очень долго в Америке думала и собиралась постоянно, в какой-то момент это произошло. Мне психологически там было очень тяжело. Я понимала, что есть запад Украины, Ужгород, есть города, в которых безопасно. Я не находила для себя объяснений, потому что вещи, которые были ценнее для меня, позволяли такое пребывание на западе Украины. Но мои ценности не стали ценностями… Я почувствовала, что пора возвращаться, потому что будет беда, ну, она и случилась. Это просто интуитивно уже все было», — прокомментировала певица.

Напомним, недавно Елена Тополя резко ответила на обвинения о «заказе» блогера Богдана Беспалова в ТЦК. Артистка прокомментировала претензии.

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