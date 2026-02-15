Елена Тополя честно призналась, как шантаж ее интимными видео повлиял на троих детей

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Украинская певица Елена Тополя впервые откровенно рассказала, как скандал с шантажом и «сливом» ее интимных видео повлиял на семью. Артистка призналась, пострадали ли ее дети и как она объясняет им непростую ситуацию.

Как известно, звезда воспитывает несовершеннолетних двух сыновей и маленькую дочь, рожденных в браке с музыкантом Тарасом Тополей. После развода семья оказалась в центре громкого скандала — неизвестные пытались шантажировать певицу интимными материалами, чтобы «очернить мать троих детей». Впрочем, по словам Елены, план злоумышленников провалился. Артистка отметила, что ее дети не стали заложниками этой истории.

«Это такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что я мать, у меня дети и что они могут увидеть и услышать. Я хорошая мать — сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все, как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт», — отметила исполнительница в интервью Рамине.

Реклама

Елена Тополя с детьми и Тарасом Тополей / © instagram.com/tarastopolia

Сейчас звездная мама посвящает немало времени своим детям и уверяет, что у них складываются прекрасные отношения, несмотря на все невзгоды в прошлом: «У меня все прекрасно. Я люблю своих детей, а они — меня. Мы прекрасно проводим время вместе, учимся. У нас все хорошо».

В то же время пережитый опыт заставил ее по-новому взглянуть на личную жизнь. Елена признается, что в дальнейшем будет значительно осторожнее в выборе партнера и внимательнее к тревожным звоночкам в начале романа.

«Теперь уже буду в параноидальном плане проверок. Я доверяю опыту, который получила. В любом случае благодарна себе, Творцу и преступникам за этот урок. Он бесценен», — добавила артистка.

Напомним, недавно известная блогерша Кэнди Суперстар стала жертвой ограбления за границей. Звезда Сети шокировала суммой ущерба.