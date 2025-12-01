Елена Тополя на фоне развода с Тарасом Тополей сделала заявление: "Перестала быть удобной"

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя на фоне развода с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей сделала заявление.

Артистка откровенно рассказала о внутренних изменениях. Не сложно заметить, что исполнительница с недавних пор начала отдавать предпочтение другому стилю, избавилась от блонда. Также музыка Елены Тополи звучит по-новому. На проекте "Тур зірками" певица признает, что изменилась как человек. По словам знаменитости, она перестала быть удобной и стала делать то, что сама считает нужным.

"Я изменилась очень как человек. Я перестала быть удобной кому-то, как-то, где-то. Это и в музыке, конечно. Я просто хочу делать то, что меня наслаждает, говорить так, как я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным", - говорит певица.

Елена Тополя

Артистка также призналась, что такие внутренние изменения начались из-за важного осознания. Исполнительница поняла, что жизнь проходит. Поэтому, она приняла ответственность за свои действия, поступки и каждый шаг. Знаменитость говорит, что наконец осознала свои желания и начала их реализовывать.

"Я просто поняла, что мою жизнь назад не вернешь. Когда ты думаешь, анализируешь и осознаешь, а что ты хотела в своей жизни? Ты вообще для кого все это делала? Кто тот, кто тебе рассказывает, какими дорогами тебе шагать, какими словами тебе говорить или еще что-то. Я приняла ответственность за свою жизнь, за каждый свой шаг, снова увидела и открыла все свои желания, которые были. Я их начала реализовывать. Я просто решила, а когда? Я наконец проснулась, наконец в осознании: где я, кто я и что я должна делать", - добавила певица.

Ведущая проекта "Тур зірками" в разговоре с Еленой Тополей отметила, что такие изменения происходят из-за переломного момента в жизни. Журналистка поинтересовалась, все ли в порядке в личной жизни певицы. К слову, выпуск снимался еще до объявления развода Елены и Тараса Тополь. На что исполнительница избежала прямого ответа.

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Напомним, 1 декабря Елена и Тарас Тополи ошеломили новостью, что разводятся после 12 лет брака. Экс-супруги раскрыли, как дальше будут воспитывать троих общих детей и как они поделили общее имущество.