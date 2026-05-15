Елена Тополя на фоне скандала вокруг разрыва 13-летнего брака заговорила о новых отношениях

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя после развода с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей рассказала о своей личной жизни и призналась, есть ли у нее новые отношения.

Артистка дала откровенное интервью, где затронула тему частной жизни. Она отметила, что сейчас не состоит в отношениях. Также певица не ищет нового партнера. После громких изменений в жизни она сосредоточилась на внутреннем состоянии. Елена подчеркивает, что принимает нынешний этап спокойно. Ее фокус — на гармонии и семье.

«У меня нет мужчины. Уже достаточно давно», — призналась Елена проекту «55 за 5».

В разговоре певица объяснила, что не чувствует потребности спешить с новыми романтическими связями. Она принимает события так, как они складываются, и не пытается их контролировать.

«Я доверяю Творцу и свою судьбу, и свою душу. Как должно сложиться — так и сложится. Я просто принимаю то, что он мне дает, и благодарю за то, что не дает», — поделилась певица.

Несмотря на изменения в личной жизни, артистка отмечает, что чувствует себя счастливой. Для нее этот период стал временем переосмысления и нового понимания собственного состояния. Она постепенно выстраивает жизнь без спешки и лишних ожиданий.

«Я сейчас заново осознаю, что такое счастье на самом деле», — сказала артистка.

Ранее Елена также говорила, что не планирует активно обсуждать прошлые отношения, ведь считает, что после разрыва каждый идет своим путем. В то же время она не ставит на первое место смену фамилии, хотя и рассматривает такую возможность в будущем.

Тарас и Елена Тополи официально объявили о разводе в декабре 2025 года после многих лет брака. Пара была вместе с 2013-го и воспитывает троих детей — сыновей Марка и Романа и дочь Марию. Артисты подчеркнули, что остаются в партнерстве как родители и уже урегулировали все имущественные вопросы.

Напомним, недавно интервью Тараса Тополи о разводе обернулось скандалом. Его команда пригрозила журналистке судом.

