Елена Тополя объяснила, почему экс-бойфренд Лисица публично комментирует ее развод с Тарасом Тополей

Вадим Лисица и Елена и Тарас Тополи

Украинская певица Елена Тополя объяснила, почему бывший бойфренд, продюсер Вадим Лисица, публично комментирует ее развод с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

В частности, экс-избранник артистки не сдерживался. После ее развода с Тарасом Тополей он публично поддержал Елену. Исполнительница на проекте "33 запитання" говорит, что, вероятно, Вадим Лисица просто волнуется за нее. Также певица добавляет, что не всегда положительно реагирует на комментарии бывшего бойфренда о ее личной жизни. Однако все обиды артистка быстро отпускает.

"Он переживает за меня, наверное. Иногда мне не нравилось, что он это комментирует. Уже прошло столько лет! У меня эмоциональная реакция сначала, а потом очень быстро попускает. Я могу фыркнуть, а потом думаю, что можно промолчать, не так уж и задело", - пояснила артистка.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Также Елена Тополя добавила, что все же их с Вадимом Лисицей в свое время немало чего связывало. Кроме того, они много чего прошли и создали вместе. Поэтому, по словам исполнительницы, Вадим Лисица имеет право на комментарии.

"Он творческий человек, тоже эмоциональный. Он имеет право! Как каждый человек имеет право сказать свое мнение. Мы все равно, как ни крути, неотъемлемая часть жизни друг друга. Этот период был прекрасным. Мы очень много создали, очень много прошли чего. У нас очень интересный и стремительный путь был. Мы развивались вместе, это было классно", - добавила певица.

Отметим, Вадим Лисица и Елена Тополя долгое время были вместе. Именно во время их отношений исполнительница начала развивать карьеру под псевдонимом Alyosha. Пара разошлась после участия певицы в "Евровидении-2009".

Напомним, ранее Елена Тополя заговорила о новых отношениях после развода. Артистка честно призналась, ходила ли уже на свидания.