Елена Тополя ошеломила мистическим случаем после смерти Скрябина: "Почувствовала его присутствие"

Украинская певица Елена Тополя, ранее имевшая псевдоним Alyosha, почтила память лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко в 10-ю годовщину его смерти.

Исполнительница вспомнила, как очень болезненно пережила потерю коллеги. Более того, впервые рассказала о случае, как написала одну из своих песен под влиянием уже покойного артиста. По словам Тополи, через несколько недель после трагической гибели Кузьмы в ДТП она "почувствовала его присутствие" на студии, когда записывала песни. Звезда говорит, что тогда именно Скрябин будто надиктовывал ей один за другим строчки новой песни, вышедшей под названием "Поруч".

Елена Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Хотите верьте, а хотите — нет. Но через две недели после его смерти я стояла на студии на кухне и делала себе кофе. И внезапно почувствовала его присутствие. Я просто начала слышать фразы, которые звучали в моей голове, но они не свойственны мне. В общении я не использовала определенные слова, но они просто появлялись. Я быстро взяла лист и ручку и начала записывать. Написала целую песню из трех куплетов за пять минут с мелодией и ранжированием в голове. Песня "Поруч" появилась не просто так. Хочется сказать большое спасибо Андрею и вселенной за то, что он подарил Украине такого создателя, который будет звучать в сердцах", - отметила Елена.

Напомним, недавно дочь покойного музыканта Скрябина Барбара Кузьменко пришла на его могилу в 10-ю годовщину смерти отца.

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