Елена Тополя ошеломила суммой гонорара, за который согласится на участие в "Евровидении"

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Реклама

Украинская певица Елена Тополя заговорила о возможном возвращении на «Евровидение» и честно назвала сумму, без которой не готова снова представлять Украину на международном конкурсе.

Артистка вспомнила свое участие в «Евровидении-2010» в Осло, где тогда выступала под сценическим именем Alyosha. По словам певицы, тот опыт оказался не только эмоциональным, но и финансово изнурительным. Тополя призналась, что сейчас согласилась бы на конкурс только при условии полного покрытия всех расходов. Более того, она уже даже озвучила конкретную сумму. Речь идет о сотнях тысяч долларов. Именно столько, говорит исполнительница, в свое время потратила ее команда на поездку в Норвегию.

«За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, — это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна», — заявила Елена Тополя в предшоу «Евровидения-2026».

Реклама

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Певица также дала понять, что вопрос денег для нее принципиален. Она не скрывает: после предыдущего участия еще долго рассчитывалась с долгами. Артистка убеждена, что подобный опыт не хотела бы повторять снова. Именно поэтому теперь рассматривает возможность участия только при наличии серьезной финансовой поддержки.

«Если кто-то скажет, что он оплатит все расходы, то окей, я поеду», — объясняла исполнительница ранее.

«Евровидение-2010» состоялось в Осло. Тогда Елена Тополя исполнила песню «Sweet People» и заняла десятое место в финале конкурса. Позже певица неоднократно говорила, что расходы на поездку ей так и не компенсировали, хотя публично это обещали.

Напомним, недавно Алена Тополя обратилась к фанам после срыва концертов и назвала причину массовых переносов.

Реклама

Новости партнеров