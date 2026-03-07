Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя ошеломила своим весом после развода и скандального слива ее видео.

Подписчики исполнительницы обратили внимание, что артистка на фоне стресса заметно похудела. Поэтому, издание blik.ua поинтересовалось у артистки, сколько она сейчас весит. Елена Тополя подтвердила, что действительно на фоне стресса похудела. Однако исполнительница постепенно нормализует вес. Сейчас артистка весит 46 кило. Как признается знаменитость, два месяца назад эта цифра была значительно меньше.

"46 кг, сегодня (6 марта - прим. ред.) взвешивалась. Это немного больше, чем было два месяца назад", - говорит исполнительница.

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

К слову, наименьший вес исполнительницы составлял 41 кг. Артистка экстремально похудела осенью 2023 года. Певица теряла вес на фоне стресса. Постепенно исполнительница его нормализовала. Певица ранее призналась, что ей комфортно в весе 50 кило.

Отметим, в начале декабря прошлого года Елена и Тарас Тополи сообщили о разводе. Уже в середине января этого года артистка стала жертвой шантажа. Певица не стала идти на поводке у злоумышленников и обратилась в милицию. Тем временем шантажисты слили интимные видео исполнительницы в Сеть. Сейчас ведется следствие, чтобы виновные были наказаны.