Елена Тополя откровенно рассказала о сложностях в браке с мужем и как они их преодолевают

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Алена Тополя откровенно рассказала о сложностях в браке с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Пара уже 12 лет состоит в браке. Артистка в эфире "FM Галичина" признается, что их союз нельзя назвать идеальным. Тарас и Елена Тополи, как и многие другие семьи, сталкиваются со спорами и разными взглядами на жизнь. Певица говорит, что в отношениях возникают сложности, но они вместе их преодолевают.

"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было споров, каких-то разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты", - делится артистка.

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Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя говорит, что все проблемы они преодолевают вместе. Артисты любят друг друга и берегут их брак, поэтому идут на встречу. По словам исполнительницы, они с мужем, несмотря на все, хотят быть вместе, поэтому меняются ради партнера и воспитывают себя. Певица отметила, что она с возлюбленным стремится быть счастливой и делает все для этого.

"Я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то, и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства, желание быть вместе. Мы любим друг друга и желаем исправлять себя, воспитывать себя, чтобы оставаться вместе, быть счастливыми и делать друг друга счастливыми", - заверила исполнительница.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном. Оказывается, пара была на грани разрыва.