Елена Тополя отреагировала на признание бывшего Лисицы, что она была его любовницей, и пригрозила судом

Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

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Украинская певица Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, отреагировала на скандальные признания бывшего бойфренда, продюсера Вадима Лисицы, что она была его любовницей.

Так, недавно продюсер вспомнил роман с исполнительницей. Лисица заявил, что их отношения начались, когда он был женат. Мол, с Еленой он изменял жене. Певица не комментировала эти скандальные заявления. Однако в проекте "Ранок у великому місті" Тополя призналась, что ее все же удивляет, что тема их отношений с Лисицей до сих пор вспоминается, хотя и прошло немало лет с момента разрыва. Также артистка призналась, что некоторые моменты он все же некорректно обнародовал. Однако на этом певица прекратили обсуждать эту тему.

"Меня это не обижает. Меня это удивляет! Столько лет прошло - обсасывается одна и та же тема, что уже просто забыло-загудело. Для чего? Нет о чем другом поговорить? Есть много моментов, которые я считаю, он очень некорректно сказал, унижая... Я не хочу поднимать эту тему! У меня прекрасная жизнь, я уже давно без Вадима Лисицы", - прокомментировала артистка.

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Вадим Лисица и Елена Тополя / © УНИАН

Журналистка проекта поинтересовалась у Елены Тополи, планирует ли она обратиться в суд, чтобы Лисица не обсуждал их отношения в публичном пространстве. Исполнительница отметила, что для нее его признание были предпоследней каплей. Артистка также добавила, что имеет адвоката, который следит за тем, что о ней звучит в медийном пространстве.

"Это была такая, возможно, предпоследняя капля. У меня есть мой адвокат, который следит за всем, что происходит в СМИ", - заверила артистка.

Напомним, недавно Елена Тополя впервые рассказала о пластике груди. Артистка призналась, из-за чего решилась на хирургическое вмешательство.