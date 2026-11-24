Елена Тополь / © facebook.com/AlyoshaOfficial

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Певица Елена Тополь показала забавные фото с 6-летней дочерью Марией , с которой устроила домашнюю бьюти-процедуру и необычную творческую забаву.

Певица поделилась семейными кадрами в Instagram-stories. На них она позирует вместе с дочерью от брака с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополеем. Мама с дочерью решили немного отдохнуть и побаловать себя домашним уходом. Для этого они использовали обычные кружочки огурца. Впрочем, на этом их развлечения не закончились. Девочка нашла еще один способ проявить фантазию.

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Елена Тополь с дочерью / © instagram.com/alyoshasinger

Для импровизированной бьюти-процедуры Елена и Мария положили на глаза кусочки огурца, устроив небольшой домашний релакс. Впоследствии певица позволила дочке превратить уход в настоящий творческий эксперимент: девочка принялась разрисовывать мамины обнаженные ноги.

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Напомним, недавно Елена Тополя после разрыва 12-летнего брака заговорила о поклонниках и ходит ли на свидание.

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