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Елена Тополя показала, как 6-летняя дочь сделала ей "тату" во время импровизированного спа-дня
Певица с Марией устроили домашнюю бьюти-процедуру с огуречными патчами, а затем девочка взялась за творческий эксперимент.
Певица Елена Тополь показала забавные фото с 6-летней дочерью Марией , с которой устроила домашнюю бьюти-процедуру и необычную творческую забаву.
Певица поделилась семейными кадрами в Instagram-stories. На них она позирует вместе с дочерью от брака с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополеем. Мама с дочерью решили немного отдохнуть и побаловать себя домашним уходом. Для этого они использовали обычные кружочки огурца. Впрочем, на этом их развлечения не закончились. Девочка нашла еще один способ проявить фантазию.
Для импровизированной бьюти-процедуры Елена и Мария положили на глаза кусочки огурца, устроив небольшой домашний релакс. Впоследствии певица позволила дочке превратить уход в настоящий творческий эксперимент: девочка принялась разрисовывать мамины обнаженные ноги.
Напомним, недавно Елена Тополя после разрыва 12-летнего брака заговорила о поклонниках и ходит ли на свидание.