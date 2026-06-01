ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
669
Время на прочтение
2 мин

Елена Тополя показала собственное авто за почти 45 тыс долларов и раскрыла неожиданные тайны ее семьи

Певица показала свой роскошный внедорожник и вспомнила историю с поклонником.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
1 комментарий
Елена Тополя

Елена Тополя

Украинская певица Елена Тополя показала роскошный семейный автомобиль, который приобрела вместе с артистом Тарасом Тополей, и рассказала о неожиданных историях, связанных с ценной машиной.

Сегодня для артистки автомобиль стал не просто средством передвижения, а настоящим мобильным пространством для большой семьи. В новом выпуске шоу «Звезды на колесах» она провела экскурсию по своему транспорту и объяснила, почему в свое время выбор остановили именно на этом варианте. По словам исполнительницы, главным критерием была вместительность. В салоне должны были комфортно разместиться все трое детей. Именно поэтому семья выбрала большой внедорожник Jeep 2021 года выпуска, который в свое время был приобретен за 45 тысяч долларов, что эквивалентно почти двум миллионам гривен.

«Это наша семейная машина», — поделилась артистка.

Елена Тополя возле машины

Елена Тополя возле машины

Певица также призналась, что за рулем не всегда обходится без происшествий. Она нередко получает штрафы за нарушение правил дорожного движения. В то же время бывают ситуации, когда правоохранители узнают ее и относятся снисходительнее.

Елена Тополя возле машины

Елена Тополя возле машины

Отдельно знаменитость вспомнила историю, которая в свое время получила огласку. Именно этот Jeep случайно повредил мужчина, который таким образом пытался привлечь ее внимание и познакомиться. Несмотря на неприятный инцидент, отказываться от автомобиля певица не стала. Наоборот — сейчас вспоминает тот случай с юмором и шутит, что благодаря незнакомцу получила бесплатный ремонт.

Первым автомобилем Елены Тополи была Mazda 3, которую она приобрела в 2015 году. В то же время среди автомобилей мечты артистки остаются легендарные Ford Mustang и Dodge, за руль которых она надеется сесть в будущем.

Елена Тополя возле машины

Елена Тополя возле машины

Напомним, недавно Алена Тополя после громкого секс-скандала обратилась к виновным и сделала громкое заявление.

Комментарии (1)
Сортировать:
mag2333
14:26, 2026.06.01
Які 20 млн. за звичайний Jeep? Це що Ferarri? Ви хоча б рахувати навчилися... Арифметика початкових класів.
Дата публикации
Количество просмотров
669
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie