Елена Тополя показала собственное авто за почти 45 тыс долларов и раскрыла неожиданные тайны ее семьи

Елена Тополя

Украинская певица Елена Тополя показала роскошный семейный автомобиль, который приобрела вместе с артистом Тарасом Тополей, и рассказала о неожиданных историях, связанных с ценной машиной.

Сегодня для артистки автомобиль стал не просто средством передвижения, а настоящим мобильным пространством для большой семьи. В новом выпуске шоу «Звезды на колесах» она провела экскурсию по своему транспорту и объяснила, почему в свое время выбор остановили именно на этом варианте. По словам исполнительницы, главным критерием была вместительность. В салоне должны были комфортно разместиться все трое детей. Именно поэтому семья выбрала большой внедорожник Jeep 2021 года выпуска, который в свое время был приобретен за 45 тысяч долларов, что эквивалентно почти двум миллионам гривен.

«Это наша семейная машина», — поделилась артистка.

Елена Тополя возле машины

Певица также призналась, что за рулем не всегда обходится без происшествий. Она нередко получает штрафы за нарушение правил дорожного движения. В то же время бывают ситуации, когда правоохранители узнают ее и относятся снисходительнее.

Отдельно знаменитость вспомнила историю, которая в свое время получила огласку. Именно этот Jeep случайно повредил мужчина, который таким образом пытался привлечь ее внимание и познакомиться. Несмотря на неприятный инцидент, отказываться от автомобиля певица не стала. Наоборот — сейчас вспоминает тот случай с юмором и шутит, что благодаря незнакомцу получила бесплатный ремонт.

Первым автомобилем Елены Тополи была Mazda 3, которую она приобрела в 2015 году. В то же время среди автомобилей мечты артистки остаются легендарные Ford Mustang и Dodge, за руль которых она надеется сесть в будущем.

