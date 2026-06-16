Елена Тополя после громкого шантажа с секс-видео рассказала, как изменилась: "Это была ошибка"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя откровенно рассказала, как скандал с утечкой интимного видео и шантаж повлияли на её характер и мировоззрение.

Артистка призналась, что пережитая ситуация стала для неё болезненным, но важным уроком. По словам Тополи, она осознала, что не стоит ожидать от других людей такого же отношения, какое демонстрируешь сама.

«Самое прекрасное в этой ужасной ситуации, которую для меня создали, — это понимание того, кто я. Я смотрю на себя и знаю, что у меня никогда не было подобных намерений и я бы никогда так не поступила по отношению к кому-то другому. Я поняла, что было ошибкой думать: если ты не такой человек, то и к тебе так не отнесутся. Нет, так не будет. Люди ведут себя так, как хотят. А твоя задача — знать, кто ты есть на самом деле», — поделилась певица в интервью FM Галичина.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Исполнительница также подчеркнула, что после пережитого научилась устанавливать личные границы и больше не боится отстаивать свою позицию. Она добавила, что теперь иногда не обращает внимания на приличия и говорит всё как есть.

«Теперь у меня есть свои границы. Я могу четко о них сказать — мягко или нет. Теперь я не хорошая девочка. Не для всех. Иногда могу быть грубой или резкой, но иначе не смогу донести, насколько я настроена серьезно. Это своего рода бунт, который сейчас мне очень нужен, чтобы навести порядок», — призналась артистка.

Напомним, в начале 2026 года Елена Тополя стала жертвой шантажа из-за интимных видео. Неизвестные вымогали у неё деньги, угрожая обнародовать личные материалы. Впоследствии правоохранители сообщили о задержании подозреваемого, который, по данным следствия, вшёл в доверие к артистке и использовал полученные материалы для шантажа.

Напомним, недавно музыкант Тарас Тополя рассказал, где он живёт после развода с Еленой и как они воспитывают троих детей.

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