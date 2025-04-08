Елена Тополя после критического похудения рассекретила свой новый вес: "Это все из-за стресса"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя, которая недавно рассказала о долгах после участия в "Евровидении-2010", рассекретила свой новый вес.

Звезда после начала полномасштабной войны экстремально похудела. Терять вес знаменитость начала, когда еще жила в США. Певица быстро худела на фоне стресса. Когда же Елена Тополя с детьми вернулась в Украину, а это произошло в сентябре 2023 года, вес все равно уменьшался. Дошло до того, что исполнительница весила 41 килограмм, что критически мало.

Наконец, вес Елены Тополи нормализовался. Певица в интервью Oboz.ua признается, что весит сейчас 50 килограммов. Артистка убеждает, что именно в этом весе чувствует себя комфортно.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Это все из-за стресса. Я пыталась есть побольше, но все сгорало. Это началось еще в Америке, продолжилось здесь. Со временем все наладилось — сейчас я вешу 50 килограммов. Это мой стандартный вес, мне в нем комфортно", — делится певица.

Напомним, ранее Елена Тополя призналась, что больше не сможет родить детей. Исполнительница объяснила, из-за чего это произошло.