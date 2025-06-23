Елена Тополя после попадания ракеты в ее квартиру вышла на связь с заявлением: "Мы разбираемся"

Елена Тополя

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Певица Елена Тополя после попадания в ее квартиру баллистической ракеты во время массированной ракетной атаки по Киеву 23 июня сделала новое заявление.

После пережитого ужаса Елена ранее уже делилась жутким видео с места трагедии, вызвав мощную волну сочувствия в сети. В комментариях украинцы и коллеги по сцене предлагали помощь и всячески поддерживали ее семью. На этот раз Елена записала обращение, в котором искренне поблагодарила всех за теплые слова и поддержку, отметив, что сейчас их семья справляется самостоятельно.

В то же время жена Тараса Тополи на фоне пункта помощи не сдерживала эмоций и поделилась, как ее порадовало единство украинцев в моменты горя. Артистка еще раз поблагодарила всех за неравнодушие.

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Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Хочу поблагодарить всех за реакцию, за то, что увидели, услышали и отреагировали моментально. Это очень приятно. Я благодарна. И все хорошо, мы разбираемся. Если что, то я обязательно к вам обращусь. Мне приятно, что вас так много. Это еще раз доказывает то, какими мы можем быть сильными, когда мы вместе", — отметила Тополя.

Напомним, недавно Тарас Тополя давал интервью Маричке Падалко. Его можно посмотреть по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: черный список "Антител", первый секс, новый ХИТ и...Безуглая