Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя раскрыла подробности ремонта в своей квартире в Киеве, которую РФ разрушила летом прошлого года.

Так, артистка уже полностью привела в порядок семейное гнездышко. Теперь она с тремя детьми вернулась к привычному быту. Ранее Елена делилась, что на все ремонтные работы ушло около двух миллионов гривен. Из них 209 тысяч звездной семье компенсировало государство.

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Правда, во время процесса не обошлось без трудностей. Тополя поделилась, что строителям мешали погодные условия и технические перебои, но они справились и пришли к окончательному результату.

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«Ремонт полностью завершен и в этом году, слава Богу, уже осенью закончили фасад дома. Это был просто какой-то квест. У нас очень сильные ветры. И вот строители там что-то делают, они прилепили так, чтобы потом прикрепить. А оно ветром раз и отбивает. Это было очень сложно. Потом, пока они делали фасад, мне пробили батарею в комнате. Пока решала этот момент, думала, как бы ни начались холода», — сообщила артистка в интервью blik.ua.

Елена Тополя и ее квартира в Киеве после ракетного удара по соседнему дому — фото до ремонта

Но даже на время зимних холодов Елена уже обо всем позаботилась. Певица рассказала, что запаслась всем необходимым, чтобы пережить сложные времена блекаутов и отсутствия воды. Так, теперь в семье есть достаточные запасы как пищи, вещей, так и техники.

«Слава Богу, отопления есть, света хватает. Мы подготовлены — у нас есть свечи, теплые одеяла, теплая одежда. Есть инвертор, горелка на всякий случай. Я ею уже пользовалась несколько раз, чтобы подогреть хотя бы чай. Вода у нас в запасе есть, кашицы, какие-то сублиматы, сухарики», — добавила Тополя.

Напомним, недавно певец MELOVIN удивил необычным способом пережить отключение света и что его спасает в непростые времена жизни в Киеве.

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