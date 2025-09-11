Елена Тополя после разрушения ракетой дома рассказала о восстановлении жилья и ежемесячных расходах на это

Елена Тополя и разрушеная квартира в результате российского обстрела

Украинская артистка, жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополя — Елена Тополя, квартира которых пострадала от ракетного обстрела в конце июня, рассказала о состоянии дел сейчас.

По словам исполнительницы, ремонтные работы по восстановлению жилья продолжаются. Днем она наведывается в квартиру, которую разбила российская армия ударом по соседнему дому, и приводит все в порядок. В частности, уже сменила некоторую мебель. Пока же в квартире семья не ночует из соображений безопасности.

"Сейчас мы пока ночуем у родителей, потому что у них есть хорошее укрытие. Но днем проводим время в своей квартире, потому что восстанавливаем. Уже есть окна, некоторые шкафы уже стоят. На кухне работает плита, печь, есть раковина... Это уже нормально", — поделилась артистка в комментарии Ангелине Пичик в Instagram.

Квартира Тараса и Елены Тополей сразу после "прилета" / © facebook.com/taras.topolya

В то же время Елена отметила, что на восстановление дома уходит немало средств. Так, после подсчета у звезды получилось около 200 тыс. грн. К этой сумме певица отнесла не только расходы на ремонт, но и на быт с детьми и развитие ее и мужа музыкальной карьеры.

"Мне нужно много. У нас большая семья: трое детей, которые ходят в садик, школу, на занятия, и мы, два артиста, которые требуют очень много расходов. Сейчас особенно после "прилета" есть расходы на обновление жилья, поэтому и больше денег уходит. Это где-то 200 тысяч гривен в месяц", — рассказала Елена.

